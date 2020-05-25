Нужно создать запасы на несколько месяцев

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне китайского вируса

Об этом он заявил на традиционном совещании по предотвращению распространения вируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, то в мире ожидают вторую волну коронавируса. И добавил, что Украина также должна быть готова ко всеми процедурам и в дальнейшем.

Кроме того, 25 мая правительственный портал сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом. Такой запас должен быть сформирован в больницах первой волны.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и т.п. Закупка начнется во вторник, 26 мая, с использованием системы "ProZorro".

По данным на утро 25 мая, всего за все время пандемии в Украине заболели 21 245 человек, из них 1 546 детей и 4 112 медработников.

В целом выздоровели 7 234 человека, а летальных случаев 623.

За сутки зафиксировано 259 новых случаев заражения, что на 147 меньше чем днем ранее (406 случаев).

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении ситуации с эпидемией после 25 мая: "лечить вас будет некому".

Как сообщала Politeka, Минздрав поразил новым решением, ослабление карантина отменяется в областях: кто в черном списке.

Также Politeka писала, что у Зеленского допустили вспышку кори и туберкулеза в Украине: «Чтобы сидели по домам».