Украинский парламент не дал Кабмину получить год иммунитета, отправив на доработку программу его деятельности

Таким образом, у народных депутатов остались развязаны руки, чтобы увольнять министров. Первым на выход оказался вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Но обо всем по порядку. Так, в четверг, 4 июня, 245 народных избранников поддержали отправку программы деятельности правительства на доработку. Перед принятием решения глава Кабмина Денис Шмыгаль обратился к депутатам с трибуны Рады с тем, что документ не отвечает необходимым вызовам.

"Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Именно поэтому сегодня мы будем просить народных депутатов отправить ту программу деятельности на доработку. После того Кабмин сможет внести обновленную программу деятельности, разработанную совместно с парламентом, со всеми комитетами", - отметил Шмыгаль.

Интересно, что в случае поддержания такой программы, действующий Кабмин получил бы год иммунитета.

После этого, 296-ю голосами, Рада уволила Пристайко. Теперь он займет должность посла в Лондоне, а его место в правительстве займет Ольга Стефанишина.

Кроме того депутаты приняли решение о назначении нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины. За его кандидатуру проголосовали 263 депутата. Предыдущий министр культуры Владимир Бородянский был отправлен в отставку в марте.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Шмыгаля в скором времени могут отправить в отставку, как и его предшественника Алексея Гончарука.

Бутусов полагает, что правительство Шмыгаля не смогло добиться значимых экономических результатов: в последнее время промышленное производство в стране продолжает падать, как и доходы украинцев.

Журналист также сравнил доходы в государственный бюджет за май 2020 и 2019 годов. Пополнение госбюджета страны значительно сократилось.

«Доходы государственного бюджета в мае 2020 года сократились на 30% по сравнению с маем 2019 года», — сообщил Бутусов.

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

Как сообщала Politeka, "А что остается делать?": украинцев ждет массовое сокращение зарплат после заявления Шмыгаля