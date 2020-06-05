Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что РФ распадется на маленькие отдельные государства.

Свою точку зрения украинский чиновник высказал высказал в интервью "24 каналу", передает Politeka.net.

"Я своего мнения не меняю. Я четко осознал, что в том состоянии, в котором пребывает РФ, – это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия? Это Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы?" – сказал Данилов.

Отметим, что он также намекнул на то, что многие территории России входят в ее состав не по собственной воле.

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил. Это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Это совершенно естественная вещь. Мы так же должны понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, – 100%", – утверждено заявил Данилов.

Также секретарь СНБО уточнил, что Россия, как страна постоянно ищет каких-то локальных конфликтов для выяснения отношений.

"У нас есть опасный сосед, который всю жизнь занимается выяснением отношений со своими соседями. Такая у них технологическая модель для того, чтобы держать свое общество [сплоченным], – обязательно должен быть внешний враг. В свое время это были США, НАТО, грузины, а сейчас – мы. И поэтому считать, что есть простое решение в таком сложном вопросе, – это значит самих себя ставить в заблуждение", – сказал секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали открытую войну против украинского языка и культуры в ОРДЛО.

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем блоге на YouTube заявил журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Ранее незаконная власть так называемых "ЛНР" объявила русский «единственным государственным» языком на оккупированных территориях. Главари боевиков подчеркнули, что решение «будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией». Денис Казанский отметил, что оккупанты больше не скрывают своих планов относительно украинского языка.

"Россия объявила войну украинскому языку в ОРДЛО... Мы видим, что "ДНР" и "ЛНР" уже на официальном уровне начали искоренять украинский язык на той территории, которую они контролируют. Де-факто это происходило и ранее, они срывали украиноязычные таблички, выбрасывали мягкие знаки из названий городов (Донецк, Луганск)", - напомнил блогер. "Теперь все маски сброшены, боевики и их российские хозяева даже не стесняясь, открыто демонстрируют, что ведут борьбу против украинского языка и украинской культуры... Была бы их воля, они бы так делали не только в ОРДЛО, а по всей территории Украины".

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.