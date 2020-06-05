Президент України Володимир Зеленський ігнорує проблему державного рейдерства галузі зеленої енергетики, де штучно створюються фінансові та регуляторні перепони для інвесторів.



Про це під час прес-конференції сказав співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний, зазначивши, що велику роль в цьому питанні відіграє бездіяльність Національної комісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).



«Ми дуже хотіли б хоча би один раз за 8 чи 9 місяців зустрітися з президентом чи з кимось з його оточення і почути їхню власну позицію. На даний момент цього не відбувається. Не те що листи ігнорують – навіть відкриті зверненнполия через пресу офіс президента всі проігнорував», - заявив Тинний.



При цьому він додав, що НКРЕКП, яка знаходиться під кураторством народного депутата Андрія Геруса, здійснює цілеспрямовану політику з банкрутства галузі, оскільки створило боргове ярмо на підприємствах зеленої енергетики, які не можуть здійснювати виплати кредитів українським та іноземним фінансовим інститутам.



«В цьому і полягає суть державного рейдерства. Коли регулятор штучними перепонами не дозволяє нам отримувати жодних доходів… При цьому банки вимушені вимагати з нас сплати всього тіла кредиту, погашення протягом наступних 3 років», зазначи співзасновник асоціації.



За його словами, всі вмовляння зелених інвесторів в адресу різних представників влади щодо розстрочки платежів українським були марними.



«Жодним пальцем не поворушили. Де-факто майже всі виробники зеленої енергії зараз в дефолтному стані, і ми не зможемо обслуговувати ці кредити. До чого це призведе? До втрати самих станцій і до втрати особистого майна, яке було заставою», - резюмував Тинний.



Нагадаємо, 3 червня ЗМІ опублікували скандальну переписку депутатів фракції «Слуга народу» Андрія Жупаніна та Андрія Геруса, які з використанням ненормативної лексики обговорювали тиск на зелених інвесторів.



Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання. Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. Разом з тим, інвестори готуються й до звернення в арбітраж в разі провалу перемовин з Україною.



В кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.



На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше «викручування рук» призведе до судових позовів і втрати репутації держави.