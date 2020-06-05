Инвесторы в сектор альтернативной энергетики просят о встрече с президентом для решения проблемы «зеленого» тарифа.

Об этом заявил шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в «зеленую» энергетику Карл Стурен.



«Мы обращаемся к президенту, просим ему помочь разрулить эту ситуацию. Очевидно, что кроме него, никто уже не может этого сделать. И личное мое мнение, если я был бы на месте президента, я, наверное, посмотрел бы, какие из моих членов команды украсят мой имидж, а кто портит мой имидж», - сказал Стурен.



Он также сообщил, что переговоры между инвесторами и правительством ведутся с прошлого года, но до сих пор решение проблемы не найдено.



«И министерство, и премьер-министр действительно пытаются с нами последние 1,5 месяца найти компромисс. Все слышали, что есть меморандум. Меморандум практически готов к подписанию. А есть другие игроки в виде господина Геруса и большинства сейчас комитета энергетики, который реально системно ставит нам палки в колеса в этом процессе», - объяснил Стурен.



Пресс-конференция инвесторов прошла на фоне скандала с перепиской главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса и члена комитета Андрея Жупанина (оба - фракция Слуга Народа). В смс- переписке была зафиксированы журналистами оскарбления в адрес инвесторов в зелёную энергетику.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению проблемы «зеленого» тарифа.



В свою очередь иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение «зеленых» тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ.

Также инвесторы вывели вопрос обсуждения меморандума на уровень МВФ. Их позицию поддержали послы 8 стран- партнеров Украины в письме на Офис Президента и Кабмин.