Український журналіст та експерт Андрій Пальчевський зазначив, що китайський вірус лише набирає обертів

Про це Пальчевський розповів в прямому ефірі на телеканалі NewsOne. Він обговорював з ведучою майбутню відпустку українців, зазначивши, що для багатьох з літом прийшло велике розчарування.

«Я попереджав ще взимку, і багато людей ставилися до цього легковажно, про те, що ця епідемія, яка в Україні буде чорнобилізована, буде виглядати непристойно. Багато хто чекав приходу літа і тепла, думаючи, що вірус помре при високих температурах. Нарешті воно прийшло. 29 градусів. І тут ми зрозуміли що? Деякі подумали, що пора у відпустку, а інші подумали про те, що всі розповіді про те, що вірус помре від спеки, виявилися нісенітницею», - заявив Пальчевський.

За його словами, далі буде тільки гірше. Пальчевський впевнений, що уряд і все керівництво країни навмисно вводило в оману керівника країни. В результаті на суспільство проектували думки про те, що після ослаблення карантину все буде добре.

«Що потрібно було робити? На власному прикладі показувати, як потрібно себе вести, тому що до багатьох не доходить, що вони мають справу зі смертельною небезпекою», - підбив підсумок Пальчевський.

Додамо, що на каналі провели опитування, запитавши українців, чи є у них гроші на відпустку. Тільки 2% опитаних сказали, що гроші у них є. Решта 98% заявили, що не мають коштів на відпустку.

Нагадаємо, що Пальчевський передрік сумне майбутнє українським пенсіонерам: "У деяких країнах до 8 тисяч євро, а у нас?".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський відкрив очі Зеленському на жорстку правду: "Люди обговорюють, хто його посадить, а він все думає, що у нього підтримка".

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