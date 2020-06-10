Український журналіст та експерт Андрій Пальчевський зазначив, що китайський вірус лише набирає обертів
Про це Пальчевський розповів в прямому ефірі на телеканалі NewsOne. Він обговорював з ведучою майбутню відпустку українців, зазначивши, що для багатьох з літом прийшло велике розчарування.
«Я попереджав ще взимку, і багато людей ставилися до цього легковажно, про те, що ця епідемія, яка в Україні буде чорнобилізована, буде виглядати непристойно. Багато хто чекав приходу літа і тепла, думаючи, що вірус помре при високих температурах. Нарешті воно прийшло. 29 градусів. І тут ми зрозуміли що? Деякі подумали, що пора у відпустку, а інші подумали про те, що всі розповіді про те, що вірус помре від спеки, виявилися нісенітницею», - заявив Пальчевський.
За його словами, далі буде тільки гірше. Пальчевський впевнений, що уряд і все керівництво країни навмисно вводило в оману керівника країни. В результаті на суспільство проектували думки про те, що після ослаблення карантину все буде добре.
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«Що потрібно було робити? На власному прикладі показувати, як потрібно себе вести, тому що до багатьох не доходить, що вони мають справу зі смертельною небезпекою», - підбив підсумок Пальчевський.
Додамо, що на каналі провели опитування, запитавши українців, чи є у них гроші на відпустку. Тільки 2% опитаних сказали, що гроші у них є. Решта 98% заявили, що не мають коштів на відпустку.
Нагадаємо, що Пальчевський передрік сумне майбутнє українським пенсіонерам: "У деяких країнах до 8 тисяч євро, а у нас?".
Як повідомляла Politeka, Пальчевський відкрив очі Зеленському на жорстку правду: "Люди обговорюють, хто його посадить, а він все думає, що у нього підтримка".
Також Politeka писала, що Олена Зеленська з кожним днем все сумніше і сумніше, Пальчевський не витримав: "Це заборонений прийом!".