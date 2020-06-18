Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива жестко высказался о желании Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью журналистам PavlovskyNews .



Нардеп предупредил своего коллегу о том, что ему не удастся "выйти сухим из воды".



"Вакарчук обманул народ, вошёл в парламент, привел аферистов, которые сегодня действуют в интересах группы Сороса и несут угрозу украинскому государству. И сегодня он хочет выйти сухим из воды. Нет, Слава, не получится! Время петь на корпоративах закончилось. Будешь ты у нас петь скоро на тюремной параше!", - уверен Кива.

Стоит напомнить, что народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий, но 18 июня депутаты не приняли его "отставку" - только 175 народных депутатов поддержали его инициативу.

Ранее, шоумен и продюсер Андрей Данилко высказался о политической карьере Святослава Вакарчука.

Еще в 2018 году артист предупреждал будущего депутата о неправильном решении заняться политикой.

"Слав, прости меня, пожалуйста, но… Пой, пиши песни, ты талантливый человек. Я когда смотрю, то стесняюсь из-за того, что… Блин, у тебя такая репутация, не надо портить… ее этой историей… Я еще понимаю, когда на выборы идет Сердючка. Это хотя бы прикольно", – отметил певец.

Напомним, что трагедия у Вакарчука: в "Голосе" признались, куда исчез нардеп, "всю неделю...".

Как сообщала Politeka, вскрылись истинные масштабы богатств нардепа-миллионера Вакарчука: "Я знал, куда иду".

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