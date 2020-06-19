У середу, 17 червня, Комітет Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики схвалив постанову про доповідь голови НБУ щодо діяльності Національного банку у парламенті.

Про це НВ Бізнес повідомив голова профільного комітету, фракція Слуга народу, Данило Гетманцев, передає видання "Вести".

В одному із пунктів постанови Верховної Ради, окрім інших, зазначається про необхідність доцільності створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.

Щодо останнього, нагадаємо, що з 18 липня 2019 року директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначена Світлана Рекрут. У ФГВ вона працює саме з 2014 року, періоду початку перевірки, який закладений у постанові ВР. І саме вона останні 5 років займалась питанням виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Нині ж пані Рекрут всіляко відхрещується від безрезультатно проробленої нею ж самою особисто та її відомством роботи і в усіх гріхах звинувачує бізнеси і особисто їх власників, які брали кредити в банках. При цьому у 2017-2019 роках саме Рекрут очолювала напрям управління активами та реалізації майна неплатоспроможних банків, а також займалась виведенням неплатоспроможних банків з ринку. Тож, могла показати успішні кейси, грамотно та ефективно управляючи активами і реалізуючи майно.

Однак в ці роки, як показує розслідування журналістів Страна.ua, у пані Рекрут були інші турботи. Наприклад, регулярним джерелом доходу у керівниці Фонду гарантування вкладів у 2016-2018 були операції з нерухомістю за непрозорими схемами: дорого продати, дешево задекларувати.

За такою ж схемою були проведені операції на аукціонах, в яких вигравав і отримував за безцінь товари її чоловік. Або ж автомобілі, які не були задекларовані в декларації держчиновниці.

Тож, не виключно й те, що за такими "схемами" нинішня очільниця ФГВ діяла весь той час, як займалася активами та реалізацією майна неплатоспроможних банків. Що й нині демонструє стан Фонду.

Як пише НВ Бізнес, у меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ) останній звинуватив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у низькому рівні повернення активів, що фактично призвело до банкрутства ФГВ. "Великий обсяг виплат після ліквідації близько 100 банків з 2014 року і низький рівень повернення активів призвели до банкрутства ФГВ", - йдеться у статті видання.

За період роботи у Фонді у Світлани Рекрут були всі шанси показати результативність, а не довести ФГВ до фактичного банкрутства. Але, напевно, щось пішло не так. І зараз основний інструмент оправдування за неякісну роботу – спихання провини на інших і активна піар-компанія у ЗМІ, де Рекрут дає одне за одним інтерв'ю з надією виправдатись.

Однак, Тимчасова слідча комісія з питань розслідування діяльності керівництва ФГВФО вже зовсім скоро покаже, хто чим займався у 2014-2019 роках.