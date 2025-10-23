Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что, пока в кремле придумывают разные отмазки, Трамп будет жонглировать встречей в Будапеште и ракетами Tomahawk, чтобы надавить на путина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, после информации в медиа о том, что россия не изменила позиции и поэтому Рубио не будет продвигать дальше план встречи лидеров, в Daily Express появилась статья о том, что, оказывается, российский шпион Безруков посоветовал путину не лететь в Будапешт, потому что Великобритания собирается его ликвидировать во время встречи с Трампом.

«Мне это все представляется так, что путин, видимо, напугался ехать в Будапешт, собьют его над Польшей или посадят его самолет, надо отмазочки готовить на всякий случай. А отмазочка в чем? Безруков же сказал, что в Будапеште его убьют англичане, все понятно, и Трампу можно объяснить: «Братан, я собирался, у меня было целых два чемодана мирных инициатив и мирных планов, но англичане…», – комментирует Михаил Шейтельман.

А вообще, рассуждает он, вся эта история с назначением встречи в Будапеште и с ее отменой – это тоже средство давления на путина. Как напоминает эксперт, раньше Трамп давил игнорированием, помощью ВСУ с ударами по российских НПЗ и постоянными оскорблениями в адрес путина в ежедневном режиме, а недавно еще и заявил, что Украина может победить, хотя он не знает, но мало ли.

«То есть и вот эта выдуманная встреча в Будапеште – это ж тоже крючок. Ну давай, володя, крутись, станцуй что-нибудь, спляши, чтобы Трамп приехал на эту встречу, тебе же дали приманочку. Ну давай. Есть кнут – это Tomahawk, и есть пряник – это встреча в Будапеште. Ну, что тебе? Встреча в Будапеште? Давай. Нет? Tomahawk. Ну-ка принеси правильный план мирный», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник объяснил, что ультиматум россии о сдачи Донецкой области – это попытка подтолкнуть одно домино, которое развалит весь дом.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал рассказал о КАБ, который чуть не долетел до Полтавы: гонка инноваций.