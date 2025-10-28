Политолог Руслан Бортник объяснил, что если Украина победит и расцветет, то курс на Запад возьмут все бывшие республики СССР, россия потеряет влияние и столкнется с внутренним кризисом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, поднимающаяся российская империя 2.0 не могла не столкнуться с Украиной. Тем более, подчеркивает он, что на тот момент в Украине уже сформировалось отдельное постсоветское или неоукраинское общество, и Украина никогда не считала себя окраиной, имея за спиной историческую цивилизацию Руси, огромные достижения в рамках многих империй, поэтому не столкнуться с россией мы не могли.

«Тем более, что на самом деле оба подхода – украинский и российский – претендуют на постсоветское пространство. По большому счету Украина предлагает другую модель развития постсоветского пространства – прозападную, сейчас менее конкурентную, но раньше более политически и экономически конкурентную, открытую, деиндустриализированную, деолигархизированную», – объясняет Руслан Бортник.

То есть, подчеркивает эксперт, модель Украины конкурентна к тому, что предлагает россия и российские элиты. По его словам, само существование Украины, сам образ Украины, особенно до 2022 года, – это все то, что категорически противоречит логике Дугина и других российских правоконсервативных мыслителей, остаться мог на этом пространстве только один.

«Если бы Украина победила и расцвела, это означало бы серьезный внутренний со временем кризис в россии. Это означало бы, что постепенно по дороге Украины пошли бы не только Молдова, что мы сейчас наблюдаем, но и Беларусь, прежде всего страны Кавказа, потом Средняя Азия, а потом угроза на нависла бы и над самой федеративной россией. Поэтому тут есть экзистенциальный конфликт», – заключает Руслан Бортник.

