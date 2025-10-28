Политолог Руслан Бортник объяснил, почему мирный трек сейчас на паузе, чего хочет путин, в чем Трамп не готов ему уступить и возможно ли продолжение переговорного процесса, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, на самом деле речь идет не о Донбассе, а о разделе зон влияния. Трамп демонстрирует, констатирует он, что не готов отдать путину все, он стремится сохранить Украину в зоне своего политического и экономического влияния, отсюда, кстати, и соглашение о полезных ископаемых. путин же, продолжает эксперт, формально декларирует желание заполучить только те регионы, которые внесены в российскую Конституцию, но на самом деле таким образом стремится получить контроль над всей Украиной, пускай неформальный, но военно-политический и экономический контроль.

«И тут они не могут договориться. Именно поэтому Трамп как упредительную меру предлагает ввести только перемирие, заморозить конфликт, как оно есть. Замороженный конфликт и линия фронта сразу превратится в стену между россией и остальной Украиной. А путин хочет соглашение о разделе зон влияния, где пропишется судьба не только Доброполья, но и Днепра, и Киева в той или иной мере», – объясняет Руслан Бортник.

Именно поэтому, констатирует он, Трамп идет на эскалацию, вводит санкции и переносит встречу в Будапеште. И, конечно, добавляет эксперт, это также реакция на то, что россия не отказывается от позиции 2022-2023 годов, на попытку поднять ставки, запугивая учениями ядерных сил стратегического назначения, что явно противоречит логике развития событий, если уж стороны договорились завершать войну.

«При этом дорога к переговорам не закрывается. Более того, возможно, мы, наоборот, приближаемся к настоящим переговорам. Сейчас позиции сторон кристаллизируются, они выкладывают все карты на стол. Проступают хребты настоящих красных линий и принципиальных интересов, от которым не отступить», – заключает Руслан Бортник.

