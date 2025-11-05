Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему после встречи с Си Цзиньпином Трамп не закончил российско-украинскую войну, а снова сказал, что сторонам надо дать повоевать, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думаю, что замысел Трампа совершенно, конечно, в другом. Сейчас я вам объясню. Во-первых, связано ли это со встречей с Си? Да, связано, конечно. Трамп понял, что у него нет инструментов против Си, что ему нечего предложить Си. Трамп не договорился с Си, мы это знаем. Он ехал договориться и не смог ни о чем договориться. Проиграл. Ну, бывает. Потому что силы были неравны», – утверждает Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, не надо считать, что Трамп решил дать преимущества путину, вообще наоборот, ведь не зря он недавно говорил, что не имеет отношения к ракетам, которыми Украина бьет по россии, и мы не просто так видим удары по российских объектах каждую ночь, это тоже происходит не без разведки США.

«Как вы думаете, россияне хотят, чтобы Трамп отстранился, или не хотят? А я вам скажу, что не хотят. Не хотят они, чтобы Трамп отстранился. Посмотрите, как они к нему лезут, Дмитриева присылают. Они когда-то Байдену и его команде каждый раз капали в уши, что украинцы обстреляли НПЗ, надо немедленно остановить это, прекратить это безобразие, это же повышает цены на нефть и так далее, иначе они немедленно применят ядерное оружие. А сейчас Трамп говорит, что ничего не знает. То есть Трамп дает нам карт-бланш, а в это время его служба разведки дает нам разведданные, а в это время через НАТО нам поступает американское оружие», – объясняет Михаил Шейтельман.

А путину, констатирует он, Трамп ничего не дает, ведь санкции не отменил, помощь Украине не перекрыл, просто отошел от дел и сказал повоевать. И, конечно, отмечает эксперт, прямо сейчас остановить войну на приемлемых для Украины условиях Трамп не мог, поэтому такая ситуация.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что, пока Украина бомбит российские НПЗ, Запад на этом зарабатывает.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, будет ли в рф блекаут: «Война все больше распространяется на территорию врага».