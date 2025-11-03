Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что не надо войны и конфликты в мире сводить к личной неприязни между лидерами стран, у всего всегда есть первопричины, одна из сторон всегда террорист, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Некоторые не самые здоровые и красивые силы в мире пытаются превратить настоящий глубокий конфликт в якобы личное противостояние. Вот якобы война между россией и Украиной связана с каким-то личным конфликтом путина и Зеленского. Ну, во-первых, путин напал на Крым, когда еще даже Порошенко не был президентом, а на Донбассе война развернулась при Порошенко, а полномасштабная – при Зеленском. Это как бы слабое доказательство», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Поэтому, констатирует эксперт, гораздо более сильное доказательство в том, что у этого всего есть глубокие и настоящие первопричины. российская федерация, объясняет он, – это фашистское образование, которое стремится к геноциду соседних народов, к их уничтожению, к подчинению, к воровству их имущества и к присоединению их территорий к себе, именно в этом причина войны, а не в том, что путину не нравится Зеленский.

«Я в Венесуэле никогда не был, но почему-то с вероятностью… Хотел сказать 99%, но нет. С вероятностью 100% могу вам сказать, что там ситуация точно такая же. Что значит Рубио не нравится Мадуро? Да ладно. Серьезно? У них до Мадуро был другой. И что, он нравился кому-то? Нет, точно так же. Конфликт с Венесуэлой длится уже десятилетиями. Венесуэла поддерживает фашистские режимы в Евразии – лукашенковский режим, режим путина. Поэтому ничего здесь нового нет», – объясняет Михаил Шейтельман.

Просто Рубио, констатирует он, первому хватило смелости, чтобы предложить ударить по Венесуэле, а ударят США или нет, мы узнает, потому что это может произойти в любую минуту, тем более, что авианосец уже подплыл, а кожный день его простоя стоит денег. Также эксперт напоминает о чеховском ружье, поэтому, если на сцене стоит авианосец, то он выстрелит, иначе зачем он вообще на сцене.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что вместо реальной работы по достижению мира власть просто дает задачу Западу.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил нехитрый замысел путина: пустить журналистов в Покровск.