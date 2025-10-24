Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Трамп в своих стараниях установить всюду мир низверг слово «миротворец» до карикатуры, остается только надеяться, что он дойдет до мира через силу, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Недавно, отмечает эксперт, Трамп рассказал историю, что кто-то назвал его третьим по величию президентом США, а первый и второй – Вашингтон и Линкольн, которые, как подчеркнул сам Трамп, вообще-то не закончили 8 войн. Как он объясняет, Вашингтон и Линкольн не остановили 8 войн, потому что они не могли о них знать, например, о войне между индейцами в джунглях Амазонки, об истреблении индийских слонов моджахедами или об экспансии австралийских аборигенов.

«Он слишком много знал, скажу я вам про Трампа. Он как-то услышал слово «война», и у него сразу сработал нюх: «Так, где у вас война? Сейчас я ее остановлю». Но это уже пародия на человека, пародия на политику, пародия на миротворчество. Трамп хотел стать миротворцем, а стал пародией на миротворца. Он слово «миротворец» низверг до карикатуры. А что, не так? Разве я в чем-то не прав? Поправьте меня, если что», – утверждает Михаил Шейтельман.

А тем временем, рассказывает эксперт, Фонд Ричарда Никсона решил ублажить Трампа, вручив награду «Архитектор мира» за 2025-2026 год. Эту награду, продолжает он, Трампу вручили за заслуги в проведении мирной внешней политики с лозунгом «Америка прежде всего», основанной превде всего на личной дипломатии и принципе «мир через силу».

«Ну, может, вот это единственное, зачем эта награда действительно нужна. Ну, во-первых, чтобы Трамп сказал, что второй после него президент – Ричард Никсон. Ну, раз он – первый, то этот – второй, раз он его наградил. Есть еще и для нас польза. Его наградили именно за принцип «мир через силу». То есть, может, все-таки он применит силу», – заключает Михаил Шейтельман.

