Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет или занимается популизмом, когда высказывается о войне на Донбассе

Такое мнение высказала известный волонтер Наталья Юсупова в интервью для издания Обозреватель.

В частности, она вспомнила заявления Зеленского о том, что, мол, чтобы закончить войну, нужно просто перестать стрелять, но это неверно и является 100% ложью.

"То, что говорила нынешняя власть (Зеленский прим. ред.) – 99% вранья, если не 100%. Заявления, мол, чтобы закончить войну на Донбассе, нужно просто перестать стрелять, или это Порошенко виноват в том, что идет война – все это вранье рассыпалось, как карточный домик. Слова о Донбассе были ложью. Если сейчас собрать стадион и повторить дебаты между Порошенко и Зеленским – президенту сказать будет нечего, ведь все ложь", - отметила волонтер.

По ее мнению, Зеленский умело пользовался лозунгами человек "вне политики", но это стало скорее минусом, чем плюсом. Ведь теперь украинцы могут наблюдать за тем, как разрушается Украина.

"Тогда все прошло на хаосе, на вранье, на том, что этот человек вне политики. И вот это "вне политики" – это минус, а не плюс. Есть много профессионалов – экономистов, дипломатов, – которые могли бы стать достойной заменой Петру Алексеевичу. Но таких людей на сегодняшний день нет. А то, что происходит сейчас – это разрушение созданного за последние пять лет", - заявила Юсупова.

На вопрос о том, сумеет ли Зеленский "разрулить ситуацию в Украине", Юсупова ответила категорически:

"Разрулить – это если управлением государства занимаются профессионалы. Теперь украинцы говорят: “До чего они довели страну?”. Но вы же их выбирали, почему теперь кричите, что все пропало. Пришла новая власть. Демократия демократией, но нельзя позволять ватникам, коллаборантам и откровенным сепаратистам говорить все, что им хочется, в государстве, где идет война", - резюмировала волонтер.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.