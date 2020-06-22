Президент украины Владимир Зеленский может разогнать нынешний состав Верховной Рады уже в конце лета-начале осени

По крайней мере, вариант разгона глава государства рассматривает, сообщает украинский политолог, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко со ссылкой на источники в Офисе президента. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

По его информации, Зеленского все больше злит нынешний состав парламента, а также то, что де-факто он не контролирует большинство. Правда, что даст такое развитие событий самому президенту, не совсем понятно.

«Ну будет своих 140-150 человек, как и сейчас. Но придётся идти на коалиционное правительство. Рада будет более раздроблённой. Единственный выигрыш потенциально - более монолитная фракция. Но это зависит от того, как будут формировать списки. А учитывая как у Слуг народа все бестолково, то не удивлюсь, если просто продадут места по франшизе на местах. Ведь партийная структура СН в регионах – фикция», – подчеркивает Романенко.

Он не исключает, что подобные угрозы – ни что иное как попытка Офиса президента припугнуть «слуг народа», сделав их более сговорчивыми после провала программы Кабмина.

«Но это все равно, что ежика голой ж*пой пугать», – резюмировал политолог.

Ранее мы писали, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил президенту Владимиру Зеленскому компроматом. Об этом он написал на своей странице в Facebook после выхода интервью с Зеленским, в котором президент рассказал, как испортила Богдана власть.

«Я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком», - написал бывший руководитель ОП.

Напоним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.

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