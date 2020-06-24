Президент Украины Владимир Зеленский разгневал украинцев публичными угрозами

Как сообщает Politeka.net, видеообращение главы государства появилось в социальной сети Facebook, где его жестко раскритиковали.

Владимир Зеленский возмутился, что многие дальнобойщики пытаются обойти ограничения по перегрузкам и не платить за это штраф. Как заявил президент, водители не заботятся о разрушении асфальта:

"Едут разные машины, разные водители ... Перегруженные они едут, у них своя работа. Им все равно, что государство тратит на 1 км дорог, примерно, 1 миллион долларов".

По словам Зеленского, для взвешивания грузовиков были созданы специальные пропускные пункты. Однако недобросовестные водители нашли способы их объезжать и для этого даже создали группу в сети.

"И нашел я со своими ребятами такую группу, которая называется ГВК Весовой контроль. Там 17 864 человека. Так вот, 864-й - это я... Хочется сказать, вы, ребята, там засранцы... хоть немножечко не мешайте, потому что мы все чаты найдем и вас тоже найдем", - отметил Зеленский.

Норм Зеленський залетів в чатік до дальнобоїв, де підказують як об’їхати ваговий контроль. Gepostet von Sergiy Grishyn am Dienstag, 23. Juni 2020

Многие украинцы возмутились словами президента в социальных сетях, но нашлись и те, кто поддержали его реакцию на действия водителей:

"Не царское это дело дальнобойщиков искать; все это жуткая, мутная грязь - тошнит уже"; "Не на простых водителей кричи!!! Они не виноваты! Кричи на своих друзей, спонсоров-владельцев, они так делают, чтобы не платить налоги"; "А что вы, господин президент, сделали для этой категории работников? Они сутками стоят по трассам, ни поесть, ни поср*ть, прежде всего, прояви себя, а после требуй"; "А может дальнобойщикам подать на него в суд за оскорбление, как он на Пояркова"; "Правильно. Разбивают дороги, а потом кричат о разбитых трассах. Есть какой-то закон и совесть"; "Большинство водителей транспортных средств работает на власть имущих, начни с них"; "Очень хорошо сказал, наводить порядок в стране когда-то нужно. Молодец!"; "Он назвал еще очень мало, то что они едут перегруженые, разрушают дорогу и все это делают осознавая, специально, чтобы получить больше денег, так дорог у нас никогда не будет. За это надо не обзывать, а хорошенько наказывать гривней".

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.