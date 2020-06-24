Экс-президент Грузии, а ныне председатель Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили рассказал о своей стычке с Владимиром Путиным

В интервью изданию «Гордон» Саакашвили раскрыл, что российский президент угрожал ему войной еще в 2006 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По словам политика, в ноябре того года они с Путиным встретились на полях саммита СНГ в Минске. За два месяца до этого Грузия задержала шестерых российских офицеров по обвинению в шпионаже, однако спустя месяц после того события, военных передали России.

По словам Саакашвили, в день их встречи Путин первым пошел на конфронтацию.

«На саммите СНГ в Минске Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено – разговор был глаза в глаза – и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил», - рассказал политик.

При этом он признался, что Путин не всегда был таким агрессивным. Саакашвили отметил, что от их первой личной встречи, которая состоялась в Москве в феврале 2004 года, у него остались совершенно другие впечатления.

«У нас разговор продолжался, чтобы не соврать, часов пять. Я понял, что это никакие не переговоры между большой и маленькой страной, не встреча двух политиков, а я нахожусь на сеансе вербовки, и Путин просто записывает мне очки, изучает мой характер, мои слабости», - вспоминает политик.

При этом он отметил, что тогда российский президент был крайне обходителен.

Напомним, Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.

Как сообщала Politeka, Саакашвили после угроз Грузии заговорил об исчезновении Украины: "Перестанет существовать".

Также Politeka писала, что Саакашвили получил должность в правительстве, Зеленский подписал указ.