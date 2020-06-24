Если вина будет доказана, подозреваемым грозит от 12 до 15 лет с конфискацией имущества

ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему президенту Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Об этом сообщает прессслужба ГБР.

"Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)", – говорится в опубликованном 24 июня сообщении.

По данным следствия, во время досудебного расследования было установлено, что Янукович, Саламатин и Лебедев с 2012 до 2014 года были замешаны в государственной измене.

Как считает следствие, это проявлялось в их действиях, которые были направлены на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, а также в помощи Российской Федерации проводить подрывную деятельность против нашей страны.



"Подозреваемые… осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных военных с’соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", – говорится в сообщении.



Если вина будет доказана, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что в настоящее время ни один из фигурантов дела о государственной измене не находится на территории Украины.