Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости поддержать украинцев в условиях карантина
25 июня глава Кабмина с возмущением констатировал новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом украинцев. Он подчеркнул, что эта статистика у нас в стране продолжает расти, а вместе с ней увеличивается и загруженность больниц. Премьер заявил, что это негативный сигнал, который свидетельствует о том, что страна вошла в «серьезную волну заболеваемости».
По словам Шмыгаля, в то время как ситуация в стране ухудшается, местная власть ради собственных политических баллов продолжает ослаблять ограничения. Он подчеркнул, что правительство призывает людей соблюдать карантин и готово продолжать наказывать за нарушения.
В то же время, премьер решил приободрить украинцев, напомнив им о том, что нам не впервой преодолевать кризисные ситуации.
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«Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни», - считает Шмыгаль.
Он также напомнил, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, а значит регионы, где ситуация не критическая, могут работать почти в обычном режиме.
«Те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, — работайте и поддерживайте экономику. А где начался пик, там мы вынуждены ужесточать карантинные правила», - подчеркнул премьер.
Он добавил, что сейчас главное – не расслабляться и не допустить нового пика. По словам главы Кабмина, для этого правительство собирается увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима. В частности, штрафовать будут собственников заведений и транспорта, где наблюдаются нарушения. Отметим, что накануне премьер также пригрозил украинцам ужесточением карантина в случае игнорирования ограничений.
Напомним, взбешенный Шмыгаль пригрозил украинцам штрафами, кто попадет под раздачу: «будут наказывать за…».
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