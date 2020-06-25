Эпидемия китайского вируса не планирует сбавлять обороты в Украине

Об этом пишет Politeka.net.

По информации Центра общественного здоровья и СНБО, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству зараженных.

За минувшие сутки официально было зафиксировано 994 новых случаев заражения китайским вирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро, 25 июня, в Украине зарегистрировано 40 008 случаев вирусной инфекции, поэтому не исключено, что страна - на пороге ужесточения карантина.

От китайского вируса в стране умерли уже 1 067 человек (+16 за сутки), а 17 758 пациентов (+349) полностью побороли болезнь.

Львовская область обогнала столицу и вышла на первое место по заболеваемости. За минувшие сутки там обнаружили 204 новых случая, а общее число зараженных достигло 4627.

В Киеве подтвердили еще 85 случаев, всего заболели 4613 человек. В Черновицкой области количество заболевших возросло до 4513.

"Это очередной наш антирекорд. Мы наблюдаем эти антирекорды уже почти две недели", - прокомментировал новые цифры министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по количеству зараженных Украина побила вчера, 24 июня, когда за сутки было зафиксировано 940 новых случаев вирусной инфекции.

Рост количества зараженных в Украине с новой силой начался в десятых числах июня, когда за сутки медики начали фиксировать более 700 случаев заражения.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, сейчас Украина активно готовится ко второй волне вируса.

Из-за этого ведомство планирует открывать вторую волну больниц для потенциальных пациентов.

"В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц)", - сказал он.

Главный санврач Виктор Ляшко добавил, что в больницах второй волны уже подготовили больше 11 тысяч кроватей для вирусных пациентов.

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