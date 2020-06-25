Украинцам пригрозили штрафами за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции

О необходимости соблюдать карантинные меры напомнил украинцам премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что власти продолжат наказывать граждан за нарушение карантина. По словам главы Кабмина, речь идет в первую очередь о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

При этом премьер уточнил, что в первую очередь «под раздачу» попадут всевозможные учреждения, которые не соблюдают ограничения.

«Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения. Но, уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мер масочного режима, мер дезинфекции», - заявил Шмыгаль.

Кроме того, премьер пригрозил, что правительство может снова ввести жесткий карантин, если люди будут массово игнорировать существующие ограничения. Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в стране продолжает ухудшаться.

«Ситуация значительно ухудшается. Причина – люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели. Единственный путь – продолжать политику наказаний», - считает глава Кабмина.

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