Украинцам пригрозили штрафами за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции
О необходимости соблюдать карантинные меры напомнил украинцам премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что власти продолжат наказывать граждан за нарушение карантина. По словам главы Кабмина, речь идет в первую очередь о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.
При этом премьер уточнил, что в первую очередь «под раздачу» попадут всевозможные учреждения, которые не соблюдают ограничения.
«Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения. Но, уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мер масочного режима, мер дезинфекции», - заявил Шмыгаль.
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Кроме того, премьер пригрозил, что правительство может снова ввести жесткий карантин, если люди будут массово игнорировать существующие ограничения. Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в стране продолжает ухудшаться.
«Ситуация значительно ухудшается. Причина – люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели. Единственный путь – продолжать политику наказаний», - считает глава Кабмина.
Ранее мы писали, что по информации Центра общественного здоровья и СНБО, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству зараженных.
За минувшие сутки официально было зафиксировано 994 новых случаев заражения китайским вирусом.
По состоянию на сегодняшнее утро, 25 июня, в Украине зарегистрировано 40 008 случаев вирусной инфекции, поэтому не исключено, что страна - на пороге ужесточения карантина.
Напомним, вторая волна набирает обороты, в Украине побит новый антирекорд: Минздрав раскрыл, к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, новый антирекорд по количеству зараженных, Шмыгаль не выдержал: "С понедельника полиция...".
Также Politeka писала, что Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.