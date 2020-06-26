Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова ответила на критику ее слов о "детях низкого качества" и "стерилизацию украинцев"

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, критика ее слов не что иное, как "булинг".

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду на публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах", - отметила нардеп.

Более того, она собирается покидать пост главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.

"Никуда не собираюсь идти под давление снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш президент (Владимир Зеленский - ред.) и Андрей Ермак", - заверила Третьякова.

По ее словам, все имеют право на ошибку и ей сложно справится с переживаниями.

"Так, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - заявила политик.

Напомним, нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова оскандалилась оскорбительным заявлением о детях.

Рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».

Отметим, что психолог уже оценила состояние нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой после ее высказывания о детях.

Специалист уверена, что политик потеряла нить реальной жизни и такие слова могут быть связаны с детской травмой.



