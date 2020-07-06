Дмитрий Ярош раскритиковал организацию «За жизнь»

Бывший лидер организации «Правый сектор», а ныне командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош крайне резко высказался в адрес депутата Ильи Кивы. По мнению Яроша, одиозный нардеп может представлять угрозу для государства.

Бывший лидер «Правого сектора» считает, что левацкая организация «За жизнь», которую создал Кива, ни что иное, как попытка «антигосударственного мятежа». Также в интервью изданию «Обозреватель» Ярош подчеркнул, что борьба с подобными мероприятиями должна быть жесткой и решительной.

«Я же не мальчик, чтобы бегать за ними и биться. Просто перестреляем легонько - и все» - заявил Дмитрий Анатольевич.

Командующий УДА также напомнил о ранних инцидентах, связанных с деятельностью «левых», например, об их активности в период Революции Достоинства на Майдане. Политик подчеркнул тот факт, что представители подобных организаций не встали на защиту Украины при нападении РФ.

В то же время лидер УДА отметил, что левацкие организации могут представлять опасность только в том случае, если за ними стоит сильный покровитель, например, Россия. Если выяснится, что это так, эти людей надо просто «перестрелять».

«Это же никакая не политика, это - антигосударственный мятеж. И его надо очень жестко подавлять» - говорит Ярош.

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