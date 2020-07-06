В России заявили, что Украина как государство состоялась только благодаря своему северному соседу

Об этом в интервью одному из россСМИ рассказал «сенатор от крымского региона», член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Такие слова стали реакцией на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который посоветовал Российской Федерации поработать над риторикой и перестать выступать с требованиями к Украине.

В свою очередь Цеков на полном серьезе считает, что Россия – единственная страна на планете, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине, а Зеленского обвинил в том, что тот «плохо понимает реалии».

«Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно, прежде всего, прислушиваться к России… Россия защищала, развивала и расширяла Украину», – заявил «сенатор», добавив, что юго-восток и западную часть Украина получила благодаря воссоединению с Россией.

Как известно, Россия потребовала от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса. Показать «домашнее задание» будет необходимо на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

Ранее мы писали о том, что известный журналист Айдер Муждабаев уверен: после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки, вероятность начала большой войны сохраняется и даже усиливается.

Украина, с точки зрения журналиста, – наиболее вероятная цель агрессии РФ, поскольку страны Балтии далеко, а Казахстан и Беларусь демонстрируют лояльность.

Напомним, Путин посягнул на Беларусь, стали известны скандальные детали: "Изъявили желание..."

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Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.