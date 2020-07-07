Протестувальники впевнені, що зазначені чиновники з Департаменту містобудування й архітектури працюють не в інтересах киян, а в інтересах своїх господарів

Про це повідомляє "УНІАН".

На протести проти корупції у Департаменті містобудування та архітектури КМДА виходять все більше політичних партій, громадських організацій і небайдужих громадян. Цього разу проти свавілля директора Департаменту Олександра Свистунова, його першого заступника Олександра Яструбенка та заступника Юрія Тація, які увійшли у змову зі “смотрящим” Денисом Комарницьким, виступили сотні киян, передає "Єдність".

“Ми вимагаємо відставки Свистунова, Тація та Яструбенка, які являють собою уособлення корупції. Останнім часом вийшла ціла низка журналістських розслідувань, які доводять видачу сотень незаконних дозвільних документів, містобудівних умов і обмежень, які призводять до будівельної вакханалії в Києві та розгулу будівельного хаосу”, - зазначив один з мітингуючих.

Протестувальники впевнені, що зазначені чиновники з Департаменту містобудування і архітектури працюють не в інтересах киян, а в інтересах своїх господарів.

“Вони діють в інтересах колишнього соратника Черновецького, “смотрящего” Дениса Комарницького. Це саме за його участі тривають такі незаконні забудови, як ЖК CITY HUB по вул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" за адресою пров. Приладний, 10, а також об'єкти за адресами Жмаченка, 20, Перемоги, 50-А, Поштова площа, 3-Б та інші”, - підкреслили активісти.

Учасники акції вимагають, аби Віталій Кличко відсторонив від київських потоків Комарницького та його будівельну мафію. Якщо мер цього не зробить, активісти впевнені, це буде означати тільки одне - що мер знає про цю корупцію та очолює її.

“Я ставив з цього приводу запитання перед Віталієм Кличком, він обіцяв відповісти у п'ятницю, але реакції досі немає. Тож я ще раз питаю в мера: чи він за справедливість і за киян, чи він на боці будівельної мафії Комарницького, яка нищить Київ? Якщо він на боці киян - то сьогодні ж відправить у відставку корупціонерів Свистунова, Тація та Яструбенка і звільнить столицю від будівельної мафії. В іншому ж випадку можна констатувати, що Кличко в долі від цих корупційних схем”, - резюмував один з учасників мітингу.