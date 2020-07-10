Дистанционное обучение приведет к отупению украинских детей

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий, блогер Игорь Лесев. По словам Лесева, пока не будет снят карантин, украинские дети будут учиться дистанционно.

«Партия тупых и недоразвитых дарит детям свободу…Дистанционное обучение - еще один этап дебилизации наших детей. Это профанация, такая же, как и заочное обучение в вузах», - отметил блогер.

Лесев напомнил, что зарплата учителя состоит из различных надбавок за проверку тетрадей, ведение кружков и прочее, а голая ставка учителя невысока. На дистанционном обучение тетради проверять учителя не смогут.

«Посмотрите, что они уже ввели нашим детям в начальных классах. Отсутствие домашнего задания. Запрет объявлять оценки. Отменили собеседования при поступлении в школу. Завезли в классы конструкторы Лего. Официально отменили школьную форму. Знаете, мне знакомая рассказывала историю о своем ребенке. До поступления в школу она его научила читать, считать и вычитать. За год учебы в первом классе он все это забыл», - подчеркивает блогер.

Он добавил, что в старшей школе тоже есть ужасные нововведения, такие как объединение нескольких наук в один предмет.

«Наша реформа образования еще со времен Гриневич – это полное дерьмо. Большинство выпускников нашей страны мечтают только об одном – свалить из нашей страны…Если ты не чиновник и не в бизнесе – тут делать молодому нечего», - заметил Лесев.

Он добавил, что политическая элита транслирует людям такую же мысль, ведь все их дети получают высшее образование за границей.

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