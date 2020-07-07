Україна за шість років перетворилася на сировинний придаток Європи і практично повністю зруйнувала свою промисловість
Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він висловився про наслідки торговельної асоціації з Євросоюзом, яку шість років тому підписав тодішній президент України Петро Порошенко.
«За ці 6 років наш експорт до Євросоюзу збільшився майже на 3 мільярди доларів. Але за ці ж 6 років ми втратили експортний ринок в країни СНД на майже 20 мільярдів доларів», - навів цифри ведучий.
Він також уточнив, що ще одна велика проблема полягає в тому, що в СНД Україна відправляла продукцію машинобудування з доданою вартістю, у той час як в Європу йде зерно, метал, руда.
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«За ці роки у нас відбулося кратне обвалення промисловості у всіх секторах. Абсолютно у всіх. Верстатобудування, сільгоспмашинобудування, вагонобудування – ось абсолютно все. А це ще й втрата унікальних робочих місць», - підкреслив Лесєв.
Він також звернув увагу на те, як яро ЄС відстоює свої інтереси в цій угоді, при цьому не даючи Україні і шансу заїкнутися про своїх.
«Україна не розглядається в Брюсселі як потенційний член Євросоюзу. Ми для них за цією угодою просто сировинний придаток», - упевнений журналіст.
Він додав, що зараз наша країна знаходиться під впливом зовнішнього кураторства, спрямованого на «деградацію» України.
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