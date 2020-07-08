Мова йде про гроші з нашої з вами кишені

Український омбудсмен Людмила Денисова запросила гроші на власні потреби з фонду по боротьбі зі смертоносним китайським вірусом

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

«Денисова просить з фонду по боротьбі з коронавірусом виділити її конторі 14,5 мільйона гривень. Вже трохи дико звучить. Фонд начебто по ідеї створений для людей, які постраждали від ковіда. А Денисова з цього фонду просить на її ремонт офісу 10 мільйонів», - обурився журналіст.

Він додав, що ще три з половиною мільйони омбудсмен просить на розробку нового сайту на новій платформі.

Ведучий підкреслив, що сайт з функціоналом, необхідним для ефективної роботи омбудсмена, ніяк не може коштувати мільйони гривень.

«Треба говорити прямо. Це спроба банального розкрадання грошей. І знову ж, з нашого з вами кишені», - підкреслив Лесєв.

Він нагадав, що це не перша подібна історія з участю Денисової. Так, у 2008 році, коли вона була міністром соціальної політики в Кабміні Юлії Тимошенко, голова СБУ Наливайченко звинувачував її в організації тендеру на закупівлю інвалідних візків, де кожне інвалідне крісло обійшлося на 200% дорожче від ринкової ціни.

«Абсолютно впізнаваний фірмовий стиль. Вкрасти у знедолених – безробітних, інвалідів, чорнобильців – вкрасти з фонду по боротьбі з коронавірусом – і перекласти гроші в свою кишеню», - підсумував Лесєв.

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