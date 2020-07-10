Миллионы он хотел скрыть, ссылаясь на ребенка и жену

Киевский мэр Виталий Кличко решил на суде публично вступиться за соратника экс-президента Дмитрия Белоцерковца, которому сегодня суд зачитал обвинительный акт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заседание суда, которое транслировалось на Youtube.

«Я прошу суд рассмотреть возможность взять Белоцерковца на личные поруки, чтобы он мог дальше продолжать политическую деятельность. Гарантирую лично, что все требования, которые будут применены к нему, будут соблюдаться», — отметил он.

Обратим внимание, что дело рассматривал Высший антикоррупционный суд Украины. Белоцерковца, который был народным депутатом от партии «Блок Петра Порошенко», а также бывшим советником Кличко, обвинили в умышленном вранье в декларации за 2016-2017 годы.

«Бывший нардеп не внес в декларации за 2016–2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов семьи... На заседании коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП по применению к обвиняемому меры пресечения в виде залога в сумме 31,5 тыс. грн», — говорится в сообщении силовиков.

Уточняется, что миллионы Белоцерковец пытался утаить, поскольку они находились в пользовании членов семьи, а именно – жены Ирины Ляшенко и их ребенка.

Кроме того, в НАБУ расследуют возможное хищение средств бывшим нардепом, которые были получены в качестве компенсации за аренду номера в гостинице «Киев». Нардеп получил 247 тысяч гривен.

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