Украина и Беларусь готовятся к встрече президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что главы Украины и Беларуси проведут официальную встречу уже осенью 2020 года.

В ходе разговора главы ОПУ Андрея Ермака и руководителя администрации Лукашенко были обсуждены важные вопросы углубления сотрудничества двух стран, а также грядущая встреча беларуского и украинского президентов.

"Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко (глава администрации Лукашенко - ред.) об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года. Стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений", - сказано в сообщении пресс-службы.

Поэтому можно предположить, что между Зеленским и Лукашенко обида прошла.

Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский обидел Александра Лукашенко.

Как известно, Владимир Путин приглашал на "военный парад" на Красной площади лидеров стран-участниц СНГ, в том числе и Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.

Но украинский лидер отказался от такого "предложения". Более того, Зеленский не захотел ехать на "военный парад" в Минск 9 мая.

"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - ответила на "предложение" пресс-служба Офиса президента Зеленского.

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии.