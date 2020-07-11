Накануне, 10 июля, впервые за много месяцев состоялось заседание рабочей группы Минэкономики по выполнению Меморандума, подписанного Кабмином с табачными производителями в декабре 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Слуга Норода" Андрей Холодов, передает zik.ua.

В частности, политик напомнил, что соответствующий документ был подписан по предложению Владимира Зеленского, однако табачный картель условий Меморандума не выполняет: до сих пор не заплатил штраф в 6,5 млрд грн, наложенный на них в октябре 2019 года (https://t.me/pravkakholodova/236), игнорирует рекомендации АМКУ, выводит за пределы Украины миллиарды гривен и уменьшает таким образом налоговую базу, платит копеечные налоги на прибыль или не платит их вообще.

"И на рабочей группе мы планировали это обсудить. Расскажу, как все происходило.

Во-первых, никто не сообщил депутатам из профильных комитетов (налогового, бюджетного и по вопросам местного самоуправления) о том, какой будет повестка дня.

Во-вторых, в начале заседания о положении дел почему-то докладывали представители табачного картеля. Заместитель министра экономического развития Светлана Панаиотиди чуть ли не кланялась.

Все это выглядело очень странно", - отметил Холодов.

По его словам, вообще разговор должен был быть построен по-другому.

"Киевская табачная фабрика с 2016 года не заплатила ни копейки налога на прибыль при годовом обороте в 11 миллиардов гривен.

Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) заплатила 634 тысячи гривен налога на прибыль за 2019 год при обороте в 26 миллиардов гривен. Деньги выводятся через схемы с роялти и процентами компаниям в США, Швейцарию и другие страны.

Компания JTI (табачная фабрика в Кременчуге) вообще изобрела ноу-хау: она перечисляет российским компаниям благотворительную финансовую помощь. В 2016-2019 гг. больше 20 миллионов гривен выплачено компаний "Джей Ти Интернешнл Украина" на счета "Джей Ти Россия", а также российским "Талент КЬЮ ПРО", "ЮПЛАТФОРМА", "СИНТЕЛЛЕКТ", а также компании со подозрительным названием "LLC PETRO".

Налоговая ничего не видит.

Финмониторинг вопросов не задает.

Министерство экономического развития все это вполне устраивает! Давайте, говорят, обсудим законопроект о криминализации контрабанды, других же проблем нет на рынке.

В результате я, Александр Качура, Владлен Неклюдов, Алексей Устенко, Денис Герман, Олександр Юрченко и другие начали возмущаться и задавать вопросы о неуплате прямых налогов (налога на прибыль!) и выводе денег из Украины по схемам.

В ответ представители табачного картеля позволяли себе врать депутатам, говорить, что они "не разделают налоги на прямые и непрямые", "не выводят деньги в Россию", не знают, сколько заплатили налогов на прибыль и отрицать, что они их не платят.

В результате, конечно, это никто слушать не стал.

За час мы не получили ни одного ответа ни на один вопрос.

Договорились собраться еще через 2 недели", - рассказал политик.

При этом Холодов добавил, что министр, который подписан табачный Меморандум, уже уволен. Нынешний министр экономического развития Петрашко тоже уже на выходе. Ни о какой экономической стратегии в министерстве речь не идет вообще.

"Давят на мелких предпринимателей, на средний бизнес, которые платят налоги буквально из последних сил. А с табачным картелем с миллиардными оборотами мило общаются на закрытых заседаниях рабочих групп. Говорят, без депутатов хорошо было. Тихо. Так вот тихо больше не будет. Вас – чиновников – никто не выбирал. А нам перед избирателями отчитываться", - резюмировал он.