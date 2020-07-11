Накануне, 10 июля, впервые за много месяцев состоялось заседание рабочей группы Минэкономики по выполнению Меморандума, подписанного Кабмином с табачными производителями в декабре 2019 года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Слуга Норода" Андрей Холодов, передает zik.ua.
В частности, политик напомнил, что соответствующий документ был подписан по предложению Владимира Зеленского, однако табачный картель условий Меморандума не выполняет: до сих пор не заплатил штраф в 6,5 млрд грн, наложенный на них в октябре 2019 года (https://t.me/pravkakholodova/236), игнорирует рекомендации АМКУ, выводит за пределы Украины миллиарды гривен и уменьшает таким образом налоговую базу, платит копеечные налоги на прибыль или не платит их вообще.
"И на рабочей группе мы планировали это обсудить. Расскажу, как все происходило.
Украинцев заставят вернуть деньги, в Кабмине сделали срочное заявление о выплатах: что нужно знать
Неожиданный курс доллара, ультиматум МВФ и продление карантина – главное за ночь
ЗНО-2020: новый закон кардинально меняет правила поступления, "можно без тестов"
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Минобразования и новый запрет – главное за ночь
Во-первых, никто не сообщил депутатам из профильных комитетов (налогового, бюджетного и по вопросам местного самоуправления) о том, какой будет повестка дня.
Во-вторых, в начале заседания о положении дел почему-то докладывали представители табачного картеля. Заместитель министра экономического развития Светлана Панаиотиди чуть ли не кланялась.
Все это выглядело очень странно", - отметил Холодов.
По его словам, вообще разговор должен был быть построен по-другому.
"Киевская табачная фабрика с 2016 года не заплатила ни копейки налога на прибыль при годовом обороте в 11 миллиардов гривен.
Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) заплатила 634 тысячи гривен налога на прибыль за 2019 год при обороте в 26 миллиардов гривен. Деньги выводятся через схемы с роялти и процентами компаниям в США, Швейцарию и другие страны.
Компания JTI (табачная фабрика в Кременчуге) вообще изобрела ноу-хау: она перечисляет российским компаниям благотворительную финансовую помощь. В 2016-2019 гг. больше 20 миллионов гривен выплачено компаний "Джей Ти Интернешнл Украина" на счета "Джей Ти Россия", а также российским "Талент КЬЮ ПРО", "ЮПЛАТФОРМА", "СИНТЕЛЛЕКТ", а также компании со подозрительным названием "LLC PETRO".
Налоговая ничего не видит.
Финмониторинг вопросов не задает.
Министерство экономического развития все это вполне устраивает! Давайте, говорят, обсудим законопроект о криминализации контрабанды, других же проблем нет на рынке.
В результате я, Александр Качура, Владлен Неклюдов, Алексей Устенко, Денис Герман, Олександр Юрченко и другие начали возмущаться и задавать вопросы о неуплате прямых налогов (налога на прибыль!) и выводе денег из Украины по схемам.
В ответ представители табачного картеля позволяли себе врать депутатам, говорить, что они "не разделают налоги на прямые и непрямые", "не выводят деньги в Россию", не знают, сколько заплатили налогов на прибыль и отрицать, что они их не платят.
В результате, конечно, это никто слушать не стал.
За час мы не получили ни одного ответа ни на один вопрос.
Договорились собраться еще через 2 недели", - рассказал политик.
При этом Холодов добавил, что министр, который подписан табачный Меморандум, уже уволен. Нынешний министр экономического развития Петрашко тоже уже на выходе. Ни о какой экономической стратегии в министерстве речь не идет вообще.
"Давят на мелких предпринимателей, на средний бизнес, которые платят налоги буквально из последних сил. А с табачным картелем с миллиардными оборотами мило общаются на закрытых заседаниях рабочих групп. Говорят, без депутатов хорошо было. Тихо. Так вот тихо больше не будет. Вас – чиновников – никто не выбирал. А нам перед избирателями отчитываться", - резюмировал он.