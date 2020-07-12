Офис президента Украины отметился новым конфузом, перепутав названия областей

Видео с ошибкой было опубликовано на страницах ОП в соцсетях. В нем говорилось о поездке Владимира Зеленского в Волынскую область с рабочим визитом.

Тем не менее в титрах к видео указывалось, что президент прибыл в «Луцкую область». Судя по всему, вскоре ошибку заметили и видео было удалено. Тем не менее в сети успели появиться скриншоты с неправильными субтитрами.

Отметим, что на опубликованных кадрах президент встречается с волынскими бизнесменами на заводе «Модерн-Экспо». Видео с ошибкой появилось на страницах ОП в Facebook, Tеlegram и YouTube.

Позже в ОП выложили в сеть исправленный вариант видео.

До этого мы писали, что Зеленский подвел итоги своей поездки по Украине, не забыв пожаловаться на трудный год.

Ролик глава государства обнародовал на своей странице в Facebook и пожаловался на неспокойный 2020 год, который и стал виновен во всех бедах Украины.

Ведь все его поездки на Луганщину, Буковину и Волынь были связаны с ЧП и катаклизмами, которые охватили значительную площадь Украины в июне и начале июля.

"2020-й не перестает нас испытывать. Запад – наводнениями, Восток – пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", – написал Зеленский.

Напомним, Зеленский нашел виновного во всех бедах Украины, появилось видео: "Не перестает испытывать...".

Как сообщала Politeka, Путина аж покоробило после заявления Зеленского, Песков выдал подробности.

Также Politeka писала, что Зеленский сделал срочное заявление об эпидемии в Украине, что происходит.