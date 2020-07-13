Прийняття цього тижня законопроєкту №3658 про скорочення зелених тарифів у Верховній Раді в другому читанні дозволить стабілізувати ситуацію в галузі відновлюваної енергетики, завдяки чому інвестори відновлять фінансування екологічно-чистої енергетики в Україні.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Олександр Омельченко під час презентації дослідження «Комплекс рішень для сталого розвитку ВДЕ в Україні», де вказано, що прийняття даного законопроєкту є найочікуванішим для інвесторів.

«Прийняття законопроєкту буде індикатором для багатьох інвесторів. А саме в питанні – наскільки Україна здатна виконувати свої зобов’язання», - сказав Омельченко.

За його словами, досягнутий компроміс між інвесторами та урядом України у вигляді меморандуму, а також підготовленого на його базі законопроєкту свідчить про взаємне бажання вийти з критичної ситуації, яка склалася.

«Компроміс може вирішити проблеми фінансування та подальші перспективи відновлюваної енергетики», - зазначив експерт.

Як повідомлялося, 25 червня Комітет з енергетики та ЖКГ одноголосно схвалив законопроект №3658. 3 липня депутати підтримав даний законопроект в першому читанні.

За словами прем'єра, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в ув'язненні меморандумі - на інші поступки щодо зниження зелених тарифів уряд не піде. Глава Кабміну підкреслює, що законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Ключові положення законопроекту передбачають зниження зелених тарифів для ВЕС, введених в експлуатацію до 2020 року, на 7,5%, для СЕС - на 15%. Він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ в 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% в 2021 році. Також він вказує, що держава вирішить проблему поточної заборгованості (16 млрд грн) перед підприємствами "зеленої" електроенергії - 40% до кінця 2020 року і по 15% щокварталу до кінця 2021 року.

Секретаріат енергоспівтовариства раніше заявив, що парламент повинен до виходу на літні канікули (середина липня) прийняти законопроект №3658 в цілому. Крім того, високопоставлені члени Конгресу США закликали президента Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.