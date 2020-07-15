Президент Украины Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Хомчака и заместителя Ермака в АТО, где в результате обстрелов накануне погиб военный медик

Об этом сообщает сайт главы государства.

Известно, что президент Зеленский взял под личный контроль ситуацию с убийством боевиками военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцевого на Донбассе.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", – заявил Зеленский.

Президент, также заявил, что Украина должна жестко отвечать на действия боевиков.

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых криминальных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", - заявил Зеленский.

Кроме того он отметил, что убийство военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца, – это "очередное доказательство цинизма, лжи и бесчеловечности боевиков".

Напомним, что российские оккупанты безжалостно расстреляли эвакуационную группу, которая пыталась забрать с поля боя тело украинского защитника, будут наказаны

Боевики безжалостно расстреляли украинцев, в результате чего погиб медик ВСУ и еще один воин, а у третьего – боевое травмирование.

Трагедия произошла вблизи поселка Зайцево. После расстрела эвакуационной группы россияне продолжили поливать позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Киеве уже отреагировали на вопиющую подлость агрессора и пообещали максимально жестко ответить российским наемникам и предать все огласке. Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвав убийство украинского медика варварским с моральной точки зрения.

«Буду лично поднимать этот вопрос. Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров», – заверил Кулеба.

Напомним, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

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