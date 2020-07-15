Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года
15 июля на заседании постановление № 3809 поддержали 326 народных депутатов.
Кабмин совместно с Центральной избирательной комиссией должен разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения китайского вируса, во время выборов 25 октября.
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Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
Автор законопроекта - нардеп от "Слуги народа" Алина Загоруйко.
Постановление о местных выборах должны были рассматривать еще в понедельник, 13 июля, однако в Раде срочно собрали комитет, чтобы внести в проект постановления уточнения, добавив туда выборы в районные советы.
Также сообщалось, что первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук заявил, что в парламент поступило письмо от Владимира Зеленского с просьбой убрать из повестки дня заседания рассмотрение этого вопроса. Причины он не объяснил.
Отметим, ранее вице-премьер-министр и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявлял, что местные выборы в ОРДЛО будут проходить по специальному закону.
Резников также подчеркивал, что выборы в ОРДЛО будут проведены только после полной деоккупации Донбасса, вывода оккупационных войск РФ и передаче границы под контроль Киеву.
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