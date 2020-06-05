Появились подробности акции под стенами Рады, на которой требуют отставки Арсена Авакова

Об этом пишет Politeka.net.

Так, участники протеста подожгли старое милицейское авто, которое было потушено стянутыми на место беспорядков полицейскими.

При этом полиция не задержавал активистов и вцелом не предпринимала никаких действий.

Отметим, что в это же время с трибуны Рады выступал министр МВД Арсен Аваков. В частности, он сообщил о снижении преступности.

По его словам, МВД готова к любому вызову. С его слов, раскрываемость преступлений составила более 90%. При этом Аваков призвал не анализировать в целом деятельность его ведомства «из-за некоторых негодяев».

Говоря о событиях в Броварах, министр заявил, что правоохранители виновны, поскольку допустили ситуацию. Однако ответственность несут и другие госорганы, в том числе местная власть.

Одним из своих достижений Аваков назвал недопущение масштабной вспышки китайского вируса. По его словам, в Украине она проходит в лайт режиме, а не так как за рубежом.