Не сумев навязать президенту Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, в Кремле не скрывают раздражения

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила главу Украины в том, что он не выполняет свое предвыборное обещание установить мир на Донбассе, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«К сожалению, уже второй год идет президентство Владимира Зеленского, он в своей выборной программе заверял, что очень быстро найдет решение мирного урегулирования», – заявила чиновница.

По ее словам, ситуация усугубляется с каждым днем, а в Киеве на это не реагируют.

«Мы видим абсолютное игнорирование Минских соглашений, нежелание их выполнять, и главное, что эта пропасть недоверия между властью Украины и жителями Донецка и Луганска становится все больше, её все труднее будет преодолевать», – добавила Матвиенко.

Как известно, Кремль ожидает от Украины выполнения Минских соглашений на своих условиях, что для Киева неприемлемо. Так, Москва требует предоставления особого статуса для «ЛНР» и «ДНР», а также закрепления этого положения в украинской Конституции.

«Мы очень надеемся, что руководство Украины осознает серьёзность ситуации, свою ответственность за исполнение Минских соглашений. Пока могу сказать – глубокое разочарование происходящим», – подытожила топ-чиновница.

В Кремле уже признали, что имеют определенное влияние на самопровозглашенные республики на Донбассе.

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