Экс-президент Виктор Янукович, который сбежал в Россию зимой 2014 года, стал обладателем роскошной недвижимости

Об этом в интервью «Новой газете» рассказал политтехнолог, который финансировал и организовывал пресс-центр «Новороссия» в 2014 году Вадим Самодуров.

Дом в подмосковном элитном поселке Барвиха Янукович купил за 52 миллиона долларов. По словам Самодурова, ходят слухи, что он выложил запрошенную сумму, даже не торгуясь.

Что касается крупных чиновников из бывшего украинского руководства, то немало из них осели в районе Рублево-Успенского шоссе, где баснословно дорогая недвижимость – явление само собой разумеещееся.

«Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских «топов». Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов», – добавил политтехнолог.

Возвращаясь к Азарову, напомним, что участок ему дали на основании некоего «официального письма» от 16 января 2015 года. Кто его автор – неизвестно. Сам Азаров рассказывал, что в РФ он получил статус политического беженца лично по указанию российского президента Владимира Путина.

Бывший премьер вряд ли нуждался в этом участке из-за проблем с жильем. Его жена в 2014 году купила участок 15 соток с домом площадью 1100 «квадратов» как раз по соседству.

«Засветился» здесь еще один беглец из Украины. Экс-министр МВД Виталий Захарченко в свое время купил участок в 40 соток и дом в 660 кв. метров на территории коттеджного поселка «Парк Вилл» в Жуковке. Летом прошлого года пара развелась, и бывшая жена министра, судя по документам, осталась владелицей имущества.

Напомним, Азаров признался, как ему на самом деле живется у Путина.

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