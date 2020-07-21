По результатам опроса на выборах Киевского городского головы Виталия Кличко готовы поддержать 23% жителей столицы, на втором месте с минимальным отрывом - Андрей Пальчевский, за которого готовы проголосовать 22% киевлян.
Об этом свидетельствует социсследование, которое было проведено в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.
По данным соцопроса, главными фаворитами среди киевлян, которые определились в своем выборе, стали такие кандидаты:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
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Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Как отметил директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, с октября 2019 года Виталий Кличко стремительно теряет свой рейтинг - с октября по июль он потерял около 5%, тогда как поддержка его главного соперника Андрея Пальчевского сильно выросла. В июле разрыв между лидерами предвыборной гонки сократился до 1%.
Стабильно перспективными кандидатами Юрий Лагутов назвал Николая Томенко и Андрея Билецкого, рейтинг которых вырос примерно на 10%. Благодаря такой поддержке они тоже уверенно претендуют на пост киевского мэра.
Эксперт назвал главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. Так более 41% киевлян недовольны работой мэра Киева, постоянно происходят события, которые подрывают популярность действующего градоначальника. Среди них можно выделить скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.
Киевляне также ответили, за какую партию готовы проголосовать, если бы выборы состоялись на ближайшей неделе:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Партия «УДАР» Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров – в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.
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