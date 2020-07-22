В течение последних дней президент Владимир Зеленский показал всему миру, что служить в армии и воевать, защищая независимость Украины - это плохо

Как передает Politeka, такое мнение высказал волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети.

"Просто подведем итоги нескольких дней. Просто факты. Зеленский показал всему миру и нам, что служить в армии Украины и воевать, защищая ее независимость - это плохо. Родина тебя бросит, сынок", - написал Доник.

По мнению военного волонтера, Зеленский фактически предал военнослужащих из расстрелянной эвакуационной группы. Кроме того, по его мнению, странным решением было поручить заниматься этим делом Хомчаку, к которому у украинских военных нет уважения после трагедии в Иловайске.

"Просто "слил тему", написав постик, что берет ситуацию под личный контроль. И отправил туда двух своих приближенных. Импотентных в данных вопросах. Хомчака, которого считают трусом и не уважают ни во ВСУ, ни у противника (заход в Иловайск, побег из Иловайска и отправка колонны под удар, чтобы отвлечь внимание от своей машины) и заместителя главы АП, который так же дупля не отбивает в том, что происходит", - заявил Донік.

Таким поступком, по мнению волонтера, Зеленский всему миру продемонстрировал, что быть военным в Украине - это, мягко говоря, невыгодно.

"Ни денег, ни славы. А если случится беда, тебя все бросят", - отметил он.

Волонтер также напомнил, что после этой трагедии глава государства отправился в "очередную внеочередную" отпуск.

"Вкусно есть, сладко пить и пилить фоточки в инсту. Ну, что умеем. Чем богаты, так сказать. Раненого и убитых при защите Украины он же туда не посылал. Он же им ничего не должен", - добавил Доник.

Напомним, на Донбассе произошла настоящая трагедия: Зеленскому выдвинули требование.

Как сообщала Politeka, 22 июля украинцы провели в последний путь подло расстрелянного медика ВСУ: трогательные кадры.

Как известно, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе 13 июля.