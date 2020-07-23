Поводом для такой реакции стала история с "луцким террористом"

Журналист Аркадий Бабченко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за последние события в Украине, которые воспринимаются в мировых СМИ как "клоунада"

Как передает Politeka, об этом Бабченко написал на своей странице в соцсети.

Журналист сообщил, что СБУ подтвердила задержание сотрудника спецслужб Андрея Байдали, которого боевики "ДНР" обвиняют в организации убийства бывшего главаря псевдореспубликы Захарченко.

Также Бабченко напомнил, что в Украине задержали ветерана, который облил зеленкой нардепа от ОПЗЖ, и теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

"В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем, и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала", - написал журналист.

Бабченко отметил, что ранее Украина была для всего мира символом мужества и стойкости, но теперь ситуация изменилась.

"Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбанной клоунаде, и этот процесс практически необратим", - заявил Бабченко.

Также он напомнил и о других событиях, которые всколыхнули страну в последние дни: сожжении дома Шабунина, достижении новых договоренностей в Минске, в рамках которых запрещается использовать огон и дроны, о "полтавском террористе" и т.д.



"Норма по ****ецам сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме. Еще не вечер", - добавил Бабченко.

Напомним, заложница Максима Кривоша рассказала о пережитом: "Посадил меня у гранат и...".

Как сообщала Politeka, захват автобуса с заложниками в Луцке: появились фото и требования.

Также Politeka писала о захвате автобуса в Луцке, заложница вышла на связь.