Обновленные договоренности по Донбассу сыграют на руку только российским наемникам, а не Украине

Как передает Politeka, такое мнение высказал военный волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети.

Комментируя меры дисциплинарного воздействия на военнослужащих, которые предусматриваются новыми договоренностями, достигнутыми в Минске, Доник подчеркнул, что Украине они не пойдут на пользу.

"Кто бы и как не защищал это решение минских переговорщиков, но это выстрел себе в ногу. Или гол в свои ворота. Потому что эта норма работает с пользой только для российских наемников, которые воюют с Украиной", - написал он.

Доник отметил, что у ВСУ есть четкая структура, законы и нормативные акты, которыми можно руководствоваться для осуществления "дисциплинарного воздействия" на нарушителей. Это влияние осуществляется украинским законодательством, может контролироваться ВСП, военной прокуратурой и оспариваться в судах.

"Как собираются влиять на российских наемников Хомчак и Зеленский? По ту сторону линии фронта люди, которые за деньги или за идею воюют против Украины и против ее законов. Они живут по законам квазиобразования и за деньги Российской Федерации. Как собираются контролировать "ту сторону"? - спросил Донік.

Кроме того, по мнению волонтера, "дисциплинарный влияние" будет тянуть за собой лишение премий.

"И вот тут начинается неприятное. Потому что одно дело, когда боец с боевыми получает 25-27 тыс. гривен, а совсем другое, когда он сидит на голом окладе и еле-еле набирает 10-13 тысяч", - отметил он.

Волонтер уверен, что все это приведет к демотивации украинских военных.

"Если ты заробитчанин или аватар и при этом не стреляешь по наемникам, то ты будешь получать зарплату со всеми надбавками. Если ты дисциплинированный, мотивированный боец, который уничтожает оккупантов, ты будешь сидеть на голом окладе. Это их логика", - отметил Донік.

Ранее стало известно, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

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