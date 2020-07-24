В Евросоюзе обратились к РФ на фоне достижения новых договоренностей в Минске, а также заверили, что антироссийские санкции остаются в силе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Он приветствовал договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе и призвал Россию повлиять на боевиков.
Боррель высоко оценил усилия президента Украины Владимира Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он выразил надежду, что РФ повлияет на боевиков и также полностью выполнит Минские соглашения.
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"Боррель поприветствовал последнее соглашение, достигнутое на заседании Трехсторонней контактной группы относительно дополнительных мер по прекращению огня с 27 июля с целью обеспечения соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных во время парижского саммита в "нормандском формате" в декабре 2019 года. Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС, что Россия ответит на усилия Украины, полностью выполнив Минские соглашения и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. Боррель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", - сообщает пресс-служба представителя ЕС.
Напомним, в Кремле прокомментировали новые договоренности по Донбассу.
Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.