У Кремлі зробили заяву на тлі досягнення у Мінську нових домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, представник Кремля Борис Гризлов підтвердив, що на переговорах у Мінську він домовився з українською стороною про всеосяжний режимі перемир'я на Донбасі.

З відповідною заявою представник Москви в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов виступив за підсумками мінських переговорів. Він підтвердив "велику домовленість" з Києвом, досягнуту під час переговорів 22 липня.

"Нарешті... У зв'язку з цим не можна відчувати нічого, крім задоволення", - прокоментував Гризлов нові домовленості.

При цьому він звинуватив Київ у тому, що той нібито перешкоджав встановленню перемир'я протягом п'ятьох місяців. Також Гризлов додав, що українську сторону "вдалося схилити" на нову домовленість тільки після "втручання" заступника голови Адміністрації президента РФ, "куратора" українського напрямку в Кремлі Дмитра Козака.

Як відомо, в Мінську на засіданні ТКГ домовились про повне і всеосяжне припинення вогню з 27 липня. Сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання збройного конфлікту на території українського Донбасу.

Нагадаємо, після домовленості про перемир'я на Донбасі в РФ влаштували істерику: "вимога скасувати...".

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