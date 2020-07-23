У Кремлі зробили заяву на тлі досягнення у Мінську нових домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Так, представник Кремля Борис Гризлов підтвердив, що на переговорах у Мінську він домовився з українською стороною про всеосяжний режимі перемир'я на Донбасі.
З відповідною заявою представник Москви в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов виступив за підсумками мінських переговорів. Він підтвердив "велику домовленість" з Києвом, досягнуту під час переговорів 22 липня.
"Нарешті... У зв'язку з цим не можна відчувати нічого, крім задоволення", - прокоментував Гризлов нові домовленості.
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При цьому він звинуватив Київ у тому, що той нібито перешкоджав встановленню перемир'я протягом п'ятьох місяців. Також Гризлов додав, що українську сторону "вдалося схилити" на нову домовленість тільки після "втручання" заступника голови Адміністрації президента РФ, "куратора" українського напрямку в Кремлі Дмитра Козака.
Як відомо, в Мінську на засіданні ТКГ домовились про повне і всеосяжне припинення вогню з 27 липня. Сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання збройного конфлікту на території українського Донбасу.
Нагадаємо, після домовленості про перемир'я на Донбасі в РФ влаштували істерику: "вимога скасувати...".
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