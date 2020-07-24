Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который запретит выпускать подозреваемых под залог
Как сообщает Politeka.net, текст законодательной инициативы появился на официальном сайте парламента.
Согласно пояснительной записке, речь идет о мере пресечения для наркопреступников. Законопроект лишает судей возможности выпустить под залог граждан, которых правоохранители подозревают в незаконном производстве, покупке, продаже, перевозке или хранении психотропных, наркотических средств или их аналогов, согласно 3 части 307 статьи Уголовного кодекса.
Предполагается, что такой закон поможет сотрудникам правоохранительных органов более эффективно бороться с распространением наркотиков на террритории Украины. Так подозреваемых вместо залога на время следствия будут отправлять под домашний арест или сразу в СИЗО без права выхода под залог. Документ уже передали на рассмотрение в профильные комитеты Верховной Рады.
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