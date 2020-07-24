У Євросоюзі звернулися до РФ на тлі досягнення нових домовленостей у Мінську, а також запевнили, що антиросійські санкції залишаються в силі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
Він привітав домовленість про режим припинення вогню на Донбасі і закликав Росію вплинути на бойовиків.
Боррель високо оцінив зусилля президента України Володимира Зеленського з виконання Мінських угод і підтвердив повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Він висловив сподівання, що РФ вплине на бойовиків та також повністю виконає Мінські угоди.
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"Боррель привітав останню угоду, досягнуту на засіданні Тристоронньої контактної групи, щодо додаткових заходів по припинення вогню з 27 липня з метою забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню, і наголосив на необхідності досягнення прогресу щодо заходів, узгоджених під час паризького саміту в "нормандському форматі" в грудні 2019 року. Високий представник також підтвердив очікування ЄС, що Росія відповість на зусилля України, повністю виконавши Мінські угоди і використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. Боррель підтвердив, що санкції ЄС проти Російської Федерації залишаються в силі", - повідомляє пресслужба представника ЄС.
Нагадаємо, у Кремлі прокоментували нові домовленості по Донбасу.
Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.