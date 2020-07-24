В ЄС запевняють, що санкції проти РФ залишаються в силі

У Євросоюзі звернулися до РФ на тлі досягнення нових домовленостей у Мінську, а також запевнили, що антиросійські санкції залишаються в силі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він привітав домовленість про режим припинення вогню на Донбасі і закликав Росію вплинути на бойовиків.

Боррель високо оцінив зусилля президента України Володимира Зеленського з виконання Мінських угод і підтвердив повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Він висловив сподівання, що РФ вплине на бойовиків та також повністю виконає Мінські угоди.

"Боррель привітав останню угоду, досягнуту на засіданні Тристоронньої контактної групи, щодо додаткових заходів по припинення вогню з 27 липня з метою забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню, і наголосив на необхідності досягнення прогресу щодо заходів, узгоджених під час паризького саміту в "нормандському форматі" в грудні 2019 року. Високий представник також підтвердив очікування ЄС, що Росія відповість на зусилля України, повністю виконавши Мінські угоди і використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. Боррель підтвердив, що санкції ЄС проти Російської Федерації залишаються в силі", - повідомляє пресслужба представника ЄС.

Нагадаємо, у Кремлі прокоментували нові домовленості по Донбасу.

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.