"13 июля навсегда останется для нашего батальона черной датой. Вчера на Днепропетровщине попрощались с третьим погибшим под Зайцевым — сержантом Ярославом Журавлем", - сообщают в пресс-службе батальона морской пехоты.

Отмечается, что это именно Ярослава Журавля сняла аэроразведка, когда он, получив ранение, пытался передвигаться в сторону позиций ВСУ.

"В белом шлеме и раненный, Ярослав пытался оказать себе помощь и полз в сторону наших позиций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после ранения Журавля оккупанты не дали украинским военным возможности эвакуировать его. Известно, что морпех в составе эвакуационной группы шел забирать тело своего командира - лейтананта Красногрудя.

"Враг тогда не просто нарушил договоренности с ОБСЕ и устроил засаду гуманитарной миссии, которая шла забирать тело погибшего лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Враг даже не дал нам эвакуировать раненого сержанта Журавля, который 13 июля проявил мужество и вызвался провести группу из СЦКК, саперов и морпехов на место, где погиб его командир. Ярослав шел первым. И первым принял на себя огонь террористов", - говорится в сообщении.