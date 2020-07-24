Погибший на Донбассе морпех Ярослав Журавель добровольно вызывался провести группу из СЦКК на место, где в результате боевики устроили засаду бойцам ООС
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу 137-го отдельного Батальона Морской пехоты.
"13 июля навсегда останется для нашего батальона черной датой. Вчера на Днепропетровщине попрощались с третьим погибшим под Зайцевым — сержантом Ярославом Журавлем", - сообщают в пресс-службе батальона морской пехоты.
Отмечается, что это именно Ярослава Журавля сняла аэроразведка, когда он, получив ранение, пытался передвигаться в сторону позиций ВСУ.
"В белом шлеме и раненный, Ярослав пытался оказать себе помощь и полз в сторону наших позиций", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после ранения Журавля оккупанты не дали украинским военным возможности эвакуировать его. Известно, что морпех в составе эвакуационной группы шел забирать тело своего командира - лейтананта Красногрудя.
"Враг тогда не просто нарушил договоренности с ОБСЕ и устроил засаду гуманитарной миссии, которая шла забирать тело погибшего лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Враг даже не дал нам эвакуировать раненого сержанта Журавля, который 13 июля проявил мужество и вызвался провести группу из СЦКК, саперов и морпехов на место, где погиб его командир. Ярослав шел первым. И первым принял на себя огонь террористов", - говорится в сообщении.
Напомним, последний час жизни "Эстонца" записывалась на камеру: опубликованы кадры.
Как сообщала Politeka, ООС рассказали, что оккупанты сделали с телами медика и морпеха: "Пораженные органы и кости...".
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