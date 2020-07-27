В Кремле уже в первый день перемирия заявили, что не могут гарантировать соблюдение режима тишины со стороны боевиков на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на востоке Украины. Представитель Кремля объяснил это тем, что РФ якобы не является участником конфликта".

По словам Пескова, договоренности о бессрочном перемирии на Донбассе, которые вступили в силу с начала текущих суток, 27 июля, являются крайне важным шагом к тому, чтобы "разрядить напряженность".

При этом он заявил, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, потому что якобы не является участником конфликта на востоке Украины.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить данную договоренность, - ред.) - это одно дело, а любые гарантии со стороны России в данном случае - не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - заявил пресс-секретарь Путина.

Как известно, ранее участники ТКГ по Донбассу договорились о новом всеобъемлющем перемирии, в рамках которого с позиций обеих сторон отводится вооружение, полностью запрещается открывать огонь, а также нельзя использовать снайперов, разведку, в том числе дроны. Более того, по данным украинских военных, на Донбассе запретили даже копать окопы, так как обстрелы на Донбассе часто происходят именно в это время. Чтобы "не провоцировать" друг друга, копать теперь нельзя.

Напомним, продержались менее чем полчаса: боевики открыли огонь по позициям ВСУ, известные детали.

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