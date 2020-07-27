Украинцам это явно не понравилось

В Черновцах президент Владимир Зеленский и глава облгосадминистрации Сергей Осачук вышли на утреннюю пробежку

Как передает Politeka.net, событие произошло во время первого визита Зеленского в Черновцы 9 июля.

Зеленский и Осачук в окружении охранников совершили пробежку по улицам Кобылянской и Кордубы.

Видео было опубликовано на страницах Черновицкой ОГА в соцсетях Facebook и Instagram.

В комментариях пользователи раскритиковали президента и главы ОГА за то, что они выбрали для пробежки идеально ровные улицы центра города вместо того, чтобы пробежаться по брусчатке или по улицам, где асфальт весь в ямах.

Некоторые комментаторы высказались, что им надоело постановочное кино с участием президента.

"как это кино надоело", "это что, очередное шоу?", не на тех улицах забеги устраивают", "а где автоматы и кортеж", "фонтан ищут", - пишут в комментариях.

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